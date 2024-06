L'IA di Gemini potrebbe arrivare anche su Spotify

Google punta tutto su Gemini nella sua corsa all’Intelligenza Artificiale. Obiettivo: fondere il suo chatbot IA con quanti più servizi e applicazioni possibili. E il prossimo potrebbe essere Spotify, una tra le principali piattaforme di musica in streaming.

Spotify come YouTube Music?

Recentemente, Google ha presentato una nuova estensione YouTube Music che consente agli utenti di chiedere a Gemini di trovare, riprodurre e controllare brani direttamente dall’app. È probabile che Google voglia continuare con questa linea, introducendo un livello di controllo simile anche per Spotify.

Non c’è ancora nessun annuncio ufficiale, ma da un’analisi effettuata dal portale Android Authority sulla versione 15.22.29.29.arm64 dell’app Google emergono indizi chiari: il colosso sarebbe quindi effettivamente al lavoro per introdurre una nuova estensione di Gemini da integrare con Spotify.

In maniera simile a come accade con YouTube Music, possiamo aspettarci un’estensione che permetta a Gemini di connettersi direttamente all’app di streaming musical svedese: gli utenti potrebbero quindi utilizzare l’IA di Google per gestire la riproduzione musicale e le playlist, oltre che individuare una canzone in base al solo testo.

È possibile che, prima del lancio ufficiale, Google dia il via a un periodo di test prima di rilasciare ufficialmente la nuova funzionalità. Al momento non c’è nulla di confermato: attendiamo annunci ufficiali.