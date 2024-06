L'Honor Magic6 Lite è in offerta al prezzo minimo storico: il best buy del giorno

L’Honor Magic6 Lite è uno smartphone di fascia media che offre una combinazione di caratteristiche avanzate e un design elegante a un prezzo competitivo. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici con una risoluzione di 2652 x 1200 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Oggi è in offerta su Amazon al prezzo minimo storico: per breve tempo, può essere tuo ad appena 279€ anziché 399€. Lo puoi anche pagare a rate.

Un prezzo formidabile, considerando le tante funzionalità davvero interessanti di questo ottimo midrange Android. Andiamo subito a vedere le caratteristiche più interessanti, partendo da tutto ciò che troviamo sotto al cofano. Il cuore pulsante del Magic6 Lite è il potente chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, che offre prestazioni adeguate per l’uso quotidiano e se la cava alla grande anche con le app più impegnative.

Il design del Magic6 Lite è sofisticato, con molte finiture metalliche che aggiungono un tocco di classe. Sulla scocca posteriore troviamo un modulo fotografico a forma circolare, che racchiude un sensore principale da 108MP, un ultra-grandangolare da 5MP e una macro da 2MP.

La batteria da 5300 mAh garantisce una durata eccellente, superando spesso le 27 ore di utilizzo con una singola carica. Il telefono supporta anche la ricarica rapida a 35W, che consente di ricaricarlo completamente in poco più di un’ora​ e di ottenere un’autonomia di diverse ore in pochissimi minuti. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito al prezzo più basso di sempre.