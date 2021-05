LG Velvet 2 Pro è appena apparso online. Nonostante l'azienda abbia confermato che il mese scorso che avrebbe chiuso la sua attività di smartphone, stiamo continuando a vedere i concept dei telefoni che avrebbe dovuto lanciare in questi mesi (se solo le cose fossero andate diversamente).

LG Velvet 2 Pro: venduto soltanto ai dipendenti del brand

In precedenza, abbiamo visto alcuni dei render e dei mockup del Rollable e del V70. Adesso è il turno del Velvet 2 Pro.

Il dispositivo (speriamo di vedere presto la versione standard) è in realtà un terminale finito che viene venduto solo ai dipendenti LG in Corea del Sud, secondo quanto rivelato dal tipster Tron (@FrontTron), che ha condiviso immagini e dettagli del telefono su Twitter . Non di meno, il leakster ha rivelato che ci sono circa 3000 unità disponibili e che i dipendenti dispongono di sole due unità che non possono rivendere.

Il prezzo di vendita del telefono è di circa $ 170, che è sicuramente un quarto del valore originale del prodotto. Pare che la compagnia lo venda con due cover in silicone in omaggio.

Una delle immagini mostra che il Velvet 2 Pro ha un design simile al primo modello. Lo stile della fotocamera Raindrop è stato mantenuto, ma ora tutte e tre le fotocamere sporgono, a differenza del Velvet 2020 che ha solo una delle lenti sporgenti. Lo schienale è curvo e ovviamente in vetro e si intravede la cornice placcata oro. Secondo il leaker, questa variante di colore si chiama Beige e ce ne sono altre due: quella nera che ha una finitura gossy e quella in bronzo bimetallico che ha una finitura opaca.

L'LG Velvet 2 Pro ha un display curvo con una fotocamera al centro. Stiamo parlando di una classica tacca a forma di U come quella che abbiamo avuto sul modello di prima generazione. Sebbene le specifiche del telefono siano sconosciute, è stato rivelato che il telefono non presenta i pulsanti fisici ma dispone di quelli sensibili alla pressione.

La fonte ha rivelato che LG non fornirà aggiornamenti software per il dispositivo, il che non sorprende considerando che il dispositivo non è mai stato lanciato. Tuttavia chi lo acquisterà avrà circa 6 mesi di servizio post vendita.

