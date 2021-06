Un video di unboxing del “mai nato” LG Velvet 2 Pro mostra l'aspetto del telefono in tutto il suo splendore. Ricordiamo che lo scorso anno il colosso sudcoreano ha eliminato la serie G dal suo listino, sostituendo la suddetta con la line-up Velvet. Il primo modello della serie ha ricevuto una buona accoglienza sia dagli utenti che dalla critica. Ora è emerso che la società stava lavorando al suo successore, ma dato che il business della telefonia mobile è stato chiuso, non vedremo mai il Velvet 2 Pro in commercio.

LG Velvet 2 Pro: le specifiche tecniche del “mai nato”

Tuttavia, un video di unboxing dell'LG Velvet 2 Pro aka LG Rainbow è trapelato online (mediante il portale di Tron) e mostra cosa avrebbe potuto essere il terminale in questione. Non di meno, alcuni smartphone inediti sono stati venduti dall'azienda ai suoi dipendenti a prezzi molto contenuti.

Il video mostra che il dispositivo ha lo stesso design del suo predecessore, con un display curvo in primo piano mantenendo così un rapporto schermo-corpo più elevato. Secondo i recenti report, il pannello sarebbe caratterizzato da un display P-OLED da 6,8 pollici con risoluzione dello schermo Full HD +, frequenza di aggiornamento di 120Hz e supporto all'HDR.

Sul retro, c'è una configurazione a tripla lente con il nuovo design a goccia dell'azienda, composto da una main camera da 64 megapixel con OIS, un obiettivo ultrawide da 12 megapixel e un tele da 8 megapixel. Per i selfie e le videochiamare, c'è uno snapper tuttofare da 10 megapixel in primo piano incastonato in un notch a goccia.

Lo smartphone esegue il sistema operativo Android pronto all'uso con l'interfaccia utente personalizzata dell'azienda. Secondo quanto riferito, al suo interno ci sarebbe il chipset Qualcomm Snapdragon 888, abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Per l'alimentazione infine, è presente una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida.

Tutto questo indica che, a differenza del suo predecessore, LG aveva pianificato di posizionare questo nuovo modello come uno smartphone di punta. Purtropo però, l'azienda ha chiuso il business legato alla telefonia mobile, quindi questo smartphone non sarà mai disponibile per l'acquisto sul mercato.

