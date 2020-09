Una tv di rango superiore, ma con lo sconto del 38%. E tutto ciò soltanto per poche ore, perché l’offerta andrà presto a scadere e le scorte stanno per esaurirsi. Si tratta della smart tv da 55 pollici 4K LG OLED55CX3LA, disponibile per 1359,90 euro contro i 2199 euro di listino. Esatto: 700 euro di risparmio su questo modello di altissima qualità sia in termini di qualità dell’immagine, sia in termini di design.

Guarda che tv, guarda che prezzo

LG OLED55CX3LA mette assieme tutto ciò che si può desiderare da un televisore oggigiorno: dimensioni generose, definizione 4K, aspetti smart che grazie alla connettività moltiplicano le utilità del dispositivo. Ci si aggiungano HDR, profondità di colore da 10bit, frame rate elevato e capacità di upscaling alla definizione 4K per rendere sempre ottimale la visione. 40W di audio, con OLED Surround, completano il quadro delle specifiche nel quadro di un televisore ad altissime prestazioni anche in termini di efficienza energetica.

Il design premia inoltre l’incredibile sottigliezza del display, qualcosa che (sia in appoggio che appeso al muro) fa scomparire il televisore per dar spazio esclusivamente all’immagine. Anche la cornice a questo punto è soltanto un dettaglio, perché audio e colore diventano protagonisti grazie alla discrezione di un display che cela il corpo, i connettori e tutto il resto.

La nostra redazione ha verificato la bontà del prezzo ed in effetti è questa la migliore offerta attualmente disponibile sugli store online per un modello di questa caratura. L’occasione è ottima ma come ogni occasione di questo tipo c’è poco tempo per la scelta: tra poche ore le ultime unità saranno andate esaurite ed è questo il motivo per cui l’offerta è oggi in vetrina per accontentare gli ultimi che vogliono godersi il meglio del cinema, dello sport o del mondo streaming seduti su un divano diventato cinema. Perché questo è quel che può fare un televisore di questo tipo, cambiando completamente l’arredo del soggiorno e trasformandolo in qualcosa di altro e di ulteriore.

