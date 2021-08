Le LG TONE Free FN6 si trovano in offerta su Amazon a 79,99€, lo sconto è del 47% e corrisponde ad un risparmio di 70 euro rispetto al prezzo solito.

Le TONE Free FN6 hanno un design allungato e adottano il formato in-ear, con tanto di gommini intercambiabili per adattare le cuffie alla dimensione delle proprie orecchie. Lungo lo “stelo” si trova un pannello touch che consente di comandare la riproduzione multimediale, rispondere o declinare le telefonate e richiamare l'assistente vocale, funzionano sia con Android che con iOS.

Oltre a ricaricare le cuffie, la custodia di ricarica igenizza i gommini grazie a una serie di raggi UV Nano. Non manca la certificazione IPX4, che consente di utilizzare le TONE Free FN6 per l'attività fisica all'aperto anche in caso di pioggia o sudorazione eccessiva. Tramite i due microfoni integrati, le LG TONE Free FN6 garantiscono un ottimo audio in chiamata e sono dotate di un sistema di riduzione del rumore e dell'eco. I driver interni da 6mm sono realizzati in collaborazione con Meridian, azienda specializzata nel settore audio.

Le cuffie TWS garantiscono fino a 6 ore di riproduzione senza interruzioni, con la custodia si arriva fino a ben 18 ore. È possibile sfruttare anche la ricarica wireless con qualsiasi basetta Qi.

Oggi le LG TONE Free FN6 sono in offerta su Amazon a 79,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

