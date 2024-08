LG QNED da 86", sconto di 489€ su Amazon: il televisore premium da comprare oggi

L’LG QNED 86” Serie 80 del 2024 è attualmente disponibile su Amazon a 1.990,00€, con uno sconto significativo rispetto al prezzo di lancio di 2.479€. Il non plus ultra della tecnologia per l’intrattenimento domestico, grazie al nuovo e potente Processore α8, che ottimizza le immagini e le prestazioni generali del dispositivo, garantendo un ottimo upscaling in tempo reale.

Proprio per questo motivo, ti suggerisco di non farti scappare questa occasione estremamente ghiotta. Come sempre per gli acquisti così importanti, ti ricordiamo che al momento del checkout sarai libero di scegliere di spezzare l’importo in più rate mensili: non dovrai fare altro che scegliere Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Ma andiamo subito a vedere tutte le funzionalità più importanti di questo eccellente televisore high-end. Il design slim della TV non solo è esteticamente gradevole, ma anche funzionale, permettendo un facile posizionamento in qualsiasi ambiente domestico. Con una potenza audio di 20W, offre un’esperienza sonora avvolgente. La presenza di tre porte HDMI assicura una connettività versatile per vari dispositivi esterni, come console di gioco e lettori Blu-ray.

Tantissime le modalità per potenziare la visione dei contenuti portandone la qualità complessiva a livelli degni di un vero cinefilo. Ad esempio, la Filmmaker Mode è una funzione innovativa che consente di vedere i film esattamente come inteso dai registi, disattivando l’elaborazione aggiuntiva delle immagini e preservando il rapporto d’aspetto originale, i colori e la frequenza dei fotogrammi. Per i videogiocatori, il Game Optimizer garantisce un’esperienza di gioco fluida e ottimizzata.

La TV supporta Alexa, permettendo un controllo vocale avanzato e integrazioni smart home. La connettività Wi-Fi e il sistema operativo webOS 24 migliorano ulteriormente l’interattività e l’accesso a una vasta gamma di app e contenuti online. Il telecomando puntatore, incluso nella confezione, rende la navigazione nei menu e nelle app particolarmente intuitiva.

LG garantisce quattro aggiornamenti del sistema operativo nel corso dei prossimi cinque anni, assicurandoti di ricevere tutte le novità più importanti. A tutto questo, si aggiunge la nuova ThinQ AI, un assistente vocale che risponderà ai tuoi comandi facilitando la gestione del dispositivo e la navigazione dei contenuti.

Non rimane molto tempo: approfitta subito di questa promozione per acquistare questa ottima QLED da 86″ dell’LG con un maxi-sconto di 489€ sul suo originale prezzo di lancio!