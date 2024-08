LG QNED da 55 pollici: a questo prezzo è la Smart TV da comprare | MINIMO (-30%)

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV su Amazon: la LG QNED Serie 80 2024 da 55 pollici, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 699 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta rappresenta il nuovo prezzo minimo storico per il modello di casa LG (disponibile con un prezzo di listino di 999 euro) che diventa, in questo momento, la scelta giusta per chi sta valutando l’acquisto di un nuovo televisore. Il rapporto qualità/prezzo, infatti, è al top.

LG QNED da 55 pollici: l’offerta è ottima

La Smart TV LG QNED disponibile in offerta oggi su Amazon è la scelta giusta per chi è alla ricerca di una Smart TV di qualità e con un prezzo accessibile. Il pannello 4K da 55 pollici è in grado di garantire immagini di livello elevato. Il modello integra il processore Alfa 5 Gen 7 oltre alla piattaforma software webOS, con aggiornamenti costanti e con tutte le app di intrattenimento e i servizi smart per utilizzare al meglio il modello.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Smart TV LG QNED descritta con un prezzo scontato di 699 euro. Il modello è acquistabile anche in 5 rate mensili, con possibilità di completare l’acquisto con carta di debito e senza interessi. La consegna è gratuita. Per sfruttare la promozione basta premere sul box riportato qui di sotto.