LG OLED B4 55" in promo a soli 899€: a questo prezzo va preso di corsa

Il televisore LG OLED 55" Serie B4 del 2024, modello OLED55B46LA

L’LG OLED55B46LA offre un display OLED da 55 pollici con risoluzione 4K, alimentato dal potente processore α8 di ultima generazione, che ottimizza l’immagine e garantisce colori vibranti e neri profondi tipici della tecnologia OLED.

La presenza di Dolby Vision e Dolby Atmos trasforma ogni film o serie TV in un’esperienza immersiva, portando il suono e l’immagine a livelli cinematografici. La compatibilità con Gsync e VRR (Variable Refresh Rate) lo rende perfetto anche per i gamer, riducendo i problemi di tearing e migliorando la fluidità nei giochi.

Il televisore è dotato di quattro porte HDMI 2.1, perfette per collegare tutte le periferiche moderne, come console di gioco e soundbar, e supporta anche ThinQ AI per il controllo smart del dispositivo tramite assistenti vocali. Inoltre, il sistema operativo webOS 24 rende facile l’accesso alle app di streaming più popolari e la gestione delle impostazioni del televisore, mentre il telecomando puntatore permette una navigazione intuitiva.

LG B4 da 55″