Non troverai un altro televisore di questa qualità e con uno sconto simile: l'offerta LG sul proprio televisore OLED da 55 pollici è infatti il vertice massimo degli attuali sconti disponibili su Amazon per il mondo delle smart tv, con ben 500 euro di risparmio ed un prezzo finale da 1199 euro.

LG OLED 55 pollici, guarda che sconto

Un televisore di grandi dimensioni e di altissima qualità, generazione 2021 di una gamma premiata dal mercato ed in grado di restituire tutte le emozioni che solo un tv con processore α7 Gen4 con AI è in grado di mettere a disposizione. Audio e video di qualità unica, insomma, ad un prezzo speciale destinato a durare per 13 giorni ancora: chi già sta pensando alle partite dei prossimi Europei o chi sta sognando le emozioni uniche che solo le Olimpiadi sono in grado di offrire, non potrà che rimanere attratto da un'offerta di questo tipo,

1199 euro, fino al 5 luglio, per una tv che parte da 1699 euro. Il design ultrasottile rende questo modello ideale tanto per l'appoggio, quanto per un posizionamento a muro che ne valorizzi l'impressionante sottigliezza. Gli assistenti vocali Google e Alexa integrati fanno il resto, restituendo il meglio che un televisore sia oggi in grado di offrire a questo prezzo (il migliore di sempre per questo modello di nuova generazione).

