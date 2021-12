LG mostrerà i nuovi display OLED trasparenti al CES2022

LG Display ha intenzione di mostrare una gamma versatile di schermi OLED trasparenti al CES 2022 di Las Vegas. Attenzione però: i pannelli mostrati saranno soltanto dei concept.

LG Display: cosa sappiamo dei nuovi pannelli OLED?

Il produttore coreano ha trovato più utilizzi per gli schermi trasparenti con i suoi nuovi concept innovativi che saranno mostrati al CES 2022. Ecco come si chiameranno i prodotti: Shopping Managing Showcase, Show Window e Smart Window. L'azienda non deve essere confusa con LG Electronics, poiché la divisione Display crea semplicemente dei concept che altre aziende possono adottare e introdurre sul mercato.

Il primo prototipo è costituito da due display OLED trasparenti da 55 pollici montati uno sopra l'altro, con un ripiano in cima. LG Display afferma che è il gadget ideale per il soggiorno, dove si possono visualizzare le opere d'arte, uno show TV o entrambi.

La modalità Always on Display assicura che lo schermo possa rimanere sempre acceso. Se c'era un'opera d'arte in mostra, quell'immagine potrebbe rimanere posizionata proprio come un dipinto, il tutto mentre si fonde con il muro dietro di essa.

In realtà c'è spazio anch per mettere un vero dipinto dietro gli schermi, che potreste vedere quando il prodotto è spento. LG ha anche ideato un foglio motorizzato di materiale opaco che si abbassa come lo schermo di un proiettore per rendere le immagini più vibranti e meno eteree. (Le immagini visualizzate su schermi trasparenti a volte possono sembrare spettrali.) Il piedistallo che vedete nell'immagine sopra ospita parte dell'elettronica e gli schermi accettano l'ingresso HDMI standard.

Mentre questo è pensato per la casa, LG Display afferma che il suo Shopping Managing Showcase è pensato per i grandi magazzini “lussuosi”. Si tratta di un display OLED trasparente collegato a un elegante supporto in legno e, se posizionato di fronte ad un prodotto fisico, sembra che possa creare un'esperienza di acquisto alquanto futuristica.

Aggiunge una sovrapposizione agli articoli dietro di esso, il che significa che i proprietari dei negozi potrebbero aggiungere elementi grafici per mettere in risalto alcune parti dei loro prodotti o persino utilizzare il display per fornire effetti visivi stravaganti.

LG Display ci ha anche dato un assaggio della sua Show Window, un altro modello incentrato sul business che consiste in quattro display OLED trasparenti da 55 pollici che potrebbero essere utilizzati per riprodurre i prodotti nelle vetrine: invece delle decalcomanie delle vetrine, i negozi potrebbero aggiungere testo digitale, che può essere facilmente modificato in qualsiasi momento. L'azienda afferma che i prototipi sono già in mostra nel nuovo negozio di moda Musinsa a Seoul.

La società ha anche svelato la prima Smart Window, un'altra unità OLED trasparente che può essere utilizzato per videochiamate o presentazioni in ufficio, tuttavia, non ha fornito alcuna immagine di questo prodotto. display.

Dal momento che questi display trasparenti sono solo ceoncept, probabilmente non ne vedremo molti nel mondo reale, ma ciò non cambia il fatto che sono ancora incredibilmente belli da vedere.

Il CES 2022 inizierà fra pochi giorni; restate connessi.