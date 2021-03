LG sembra intenzionata ad abbandonare il mercato degli smartphone, secondo alcuni analisti l’uscita di scena della multinazionale coreana è attesa entro il mese di aprile. Una volta chiusa la divisione smartphone LG potrebbe smettere di aggiornare i propri dispositivi.

Nonostante l’innovativo LG Wing presentato lo scorso anno e il rivoluzionario Rollable, lo scarso interesse dimostrato dagli utenti avrebbe convinto il celebre brand ad abbandonare il mondo degli smartphone. Dopo diverse settimane di contrattazioni con alcuni potenziali compratori, la divisione smartphone sembra destinata alla chiusura definitiva e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare entro poche settimane.

Inoltre il produttore coreano ha confermato di aver cancellato diverse presentazioni programmate per la prima metà del 2021, ma non ha rilasciato dichiarazioni riguardo alla possibile sospensione degli aggiornamenti per i modelli già venduti. Secondo la roadmap pubblicata di recente da LG, l’update ad Android 11 è previsto soltanto per alcuni modelli più recenti tra i quali Velvet, Wing, V60 ThinQ, G8X, e G8S.

In attesa di ulteriori informazioni da parte del produttore, non ci resta che sperare che il suggestivo LG Rollable veda comunque la luce entro fine anno, durante le scorse settimane sono trapelate alcune notizie che ci fanno ben sperare.

