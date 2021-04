Nella giornata di ieri, LG Electronics ha comunicato di essere uscita definitivamente dal mondo della telefonia mobile, tuttavia, secondo quanto si apprende, sembra che continuerà a fornire aggiornamenti software (anche update ad Android 12) per diversi telefoni.

LG potrebbe aggiornare alcuni device ad Android 12

La giornata di ieri non verrà sicuramente ricordata come una delle più radiose per i fan del brand e per la compagnia stessa. Con un comunicato stampa, LG Electronics ha finalmente annunciato che uscirà dal business degli smartphone in tutto il mondo entro il 31 luglio. Tuttavia, ha affermato che continuerà a fornire aggiornamenti software per i device più vecchi e, come notato da @Kuma_Sleepy, potrebbe rilasciare anche la futura release di Android 12.

LG Smartphone OS / SW Update



OS upgrade will be supported for target models

– Android 12 OS upgrade will also be provided to selected models.

– However, OS upgrade plan may be adjusted.

(1/2) pic.twitter.com/RuiZPDpGWD — Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) April 5, 2021

Come notato dall’utente Twitter (tramite XDADevelopers), la compagnia ha spiegato in dettaglio cosa accadrebbe agli aggiornamenti software dopo la chiusura del business degli smartphone. In una pagina di supporto delle domande frequenti (FAQ), si dice che continuerà a distribuire l’aggiornamento di Android 11 come previsto.

Se ricordate, la società aveva recentemente condiviso un piano di implementazione della release per il mercato europeo. L’elenco dei dispositivi che ottengono Android 11 include Velvet 5G, G8X, G8S, Wing e molti altri.

Andando avanti, nella pagina di supporto, il gigante sudcoreano afferma che spingerà anche il sistema operativo Android 12 per diversi modelli selezionati.

Ora, non ha realmente menzionato l’elenco dei dispositivi sulla pagina e le informazioni su di esso non dovrebbero uscire almeno fino all’annuncio ufficiale di Android 12 da parte di Google. A proposito, BiG ha già rilasciato Developer Preview di Android 12 e il la versione stabile potrebbe arrivare questo autunno (forse a settembre).

Inoltre, LG ha emesso anche una dichiarazione di non responsabilità secondo cui il programma di aggiornamento, cioè la tempistica, potrebbe variare in base al Paese di riferimento e potrebbero verificarsi modifiche a questa policy in futuro. Ciò suggerisce che se la società dovesse incontrare un grosso ostacolo nello sviluppo, potrebbe anche far crollare l’intero piano di lancio.

Nell’annuncio della sua uscita dal business degli smartphone, LG ha affermato che andrà avanti e si concentrerà su aree come componenti per veicoli elettrici, case intelligenti, robotica, intelligenza artificiale e altri. Speriamo solo che l’azienda trovi tempo investito negli aggiornamenti software e li distribuisca come pianificato.

LG

Smartphone