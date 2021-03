LG ha rilasciato il lancio di Android 11 programmato per i suoi utenti in Europa. Attualmente sta testando l’aggiornamento del software per smartphone come il Velvet 5G, Velvet 4G, il G8X, il G8S, il Wing, K52 e K42.

Android 11: LG, cosa combini?

Stando a quanto si apprende, LG Velvet 5G riceverà l’aggiornamento ad Android 11 nel corso del mese di aprile. L’LG G8X è l’altro telefono del marchio che dovrebbe ricevere l’update del software nel secondo trimestre dell’anno.

Nel terzo trimestre, la società sudcoreana offrirà la nuova iterazione del sistema operativo al Velvet con modem LTE e al G8S. Infine, l’iconico Wing e i midrange K52 e K42, riceveranno la release soltanto nei mesi a venire, verso novembre-dicembre: decisamente troppo, troppo in ritardo.

Il marchio sudcoreano è stato piuttosto lento nel lanciare l’aggiornamento ad Android 11 rispetto ad altri brand di telefonia. La società ha iniziato a testare l’edizione beta di Android 11 a dicembre e ha lanciato il Android 11 per gli utenti possessori di Velvet 5G in Corea del Sud a gennaio.

Il V60 ThinQ 5G è stato il primo telefono del colosso al di fuori del mercato interno a ricevere la versione del firmware. Purtroppo LG deve ancora confermare il programma di aggiornamento di Android 11 per altri mercati.

Nelle notizie correlate, secondo quanto riferito, l’azienda starebbe lavorando ad uno smartphone avente uno schermo arrotolabile. Si ipotizza che il dispositivo possa arrivare sul mercato con il moniker di LG Rollable: questo è quanto è stato riferito da una pubblicazione sudcoreana che la società ha bloccato il prodotto. Tuttavia, il portale di The Verge ha recentemente riferito che l’azienda ha smentito le indiscrezioni circa la cessazione dei lavori sul suddetto smartphone. Al di là di questo, pare che l’OEM voglia abbandonare il business della telefonia mobile, anche se c’è chi afferma il contrario.

LG

Smartphone