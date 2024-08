LG Gram Pro 2-in-1, risparmi 300€: potenza in un corpo ultra-leggero

L’offerta su Amazon per l’LG gram Pro 2-in-1 16T90SP è particolarmente vantaggiosa per chi cerca un dispositivo portatile potente e versatile. Attualmente disponibile a 1.799,00€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo di listino di 2.099,99€, questo notebook 2-in-1 offre il meglio del mercato in termini di performance, portabilità e funzionalità avanzate.

L’LG gram Pro 16 è dotato di un display IPS touch da 16 pollici con risoluzione 2.5K, offrendo una qualità visiva eccellente e colori vividi, ideale per attività creative e produttive. Il processore Intel Core Ultra 7, supportato da 16GB di RAM e un SSD da 512GB, garantisce prestazioni elevate, anche durante il multitasking più intenso. Inoltre, la presenza della GPU Intel Arc Graphics permette di gestire applicazioni grafiche e giochi leggeri con facilità.

Il vero vanto di questo dispositivo – del resto è pure nel suo nome – è la sua straordinaria leggerezza, con un peso di soli 1399 grammi, rendendolo perfetto per chi è sempre in movimento. La batteria da 77Wh assicura un’autonomia prolungata, permettendo di lavorare per lunghe ore senza dover cercare una presa di corrente. Il notebook è inoltre dotato di porte Thunderbolt 4, che garantiscono velocità di trasferimento dati e connettività ultrarapida, e viene fornito con Windows 11 Home preinstallato, offrendo un’esperienza utente moderna e sicura.

Questo modello si distingue anche per la sua robustezza nonostante la leggerezza, un marchio di fabbrica della serie LG Gram, che combina un design sottile con una struttura resistente. La tastiera italiana retroilluminata e la modalità tablet del dispositivo aumentano ulteriormente la sua versatilità, permettendo di passare facilmente dalla modalità laptop a quella touch-screen, ideale per prendere appunti o disegnare.

Con solo 10 pezzi disponibili a questo prezzo scontato, il LG gram Pro 2-in-1 16T90SP è da prendere subito. Non perdere altro tempo, c’è il rischio che vada out of stock da un momento all’altro.