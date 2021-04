L’anno scorso, LG ha deciso di fare un ultimo tentativo con la sua divisione smartphone che ha portato al lancio del Velvet. Il primo modello edlla rinascita è arrivato in una serie di varianti confuse fra loro, ma sfortunatamente non è stato sufficiente per rilanciare il business del sanguinamento degli smartphone. L’azienda ha anche cercato di innovare con il Wing, ma nonostante il suo fascino come dispositivo non convenzionale, non è riuscito a godere di un forte appeal. All’inizio di quest’anno, la società ha presentato il suo LG Rollable al CES 2021 e pensavamo che quel dispositivo sarebbe stato il modo in cui l’azienda avrebbe rivitalizzato la propria attività. Tuttavia, era troppo tardi per salvare il business della telefonia mobile. All’inizio di questo mese, LG ha annunciato la sua uscita dal business degli smartphone dopo diversi anni in rosso.

LG Mobile va giù, ma crescono le altre divisioni dell’azienda

È interessante notare che, in una prospettiva di business, quella era la soluzione migliore per l’azienda. Secondo l’ultimo rapporto dell’azienda, tutte le altre filiali hanno registrato un aumento annuale delle vendite. Le altre filiali stanno portando le entrate totali a 18,8 trilioni di KRW. Questo è il massimo che LG abbia mai registrato tra gennaio e marzo. Come possiamo vedere, l’attività di telefonia mobile dell’azienda stava davvero diminuendo le entrate dell’azienda.

Vale la pena notare che la divisione Home Entertainment è stata la più grande crescita in termini di entrate. Questo è un risultato diretto della pandemia che ha costretto più persone a rimanere a casa e in cerca di intrattenimento per uccidere la noia. La divisione ha registrato una domanda in ripresa nei mercati tradizionalmente redditizi del Nord America e in Europa, dove LG è riuscita ad espandere le vendite di TV OLED e NanoCell. La tendenza al rialzo potrebbe continuare e riguarderà i prodotti di fascia alta.

È interessante notare che LG Mobile è riuscita a vendere telefoni per 998,7 miliardi di KRW durante il primo trimestre del 2021. Questo è lo stesso numero ottenuto nel primo trimestre del 2020 al di sotto della virgola decimale. Il motivo è dovuto alle nuove versioni del modello e alle azioni che mirano ai modelli esistenti. L’azienda sudcoreana ha dichiarato che ridistribuirà tutto il personale all’interno della società.

Da segnalare che tutte le attività di vendita della divisione Mobile Communications verranno terminate alla fine di luglio. Quando il rapporto Q2 sarà pubblicato con i numeri finali per LG Mobile, potremo vedere gli effetti diretti causati dall’uscita dell’azienda dal business degli smartphone. LG si concentrerà quindi su altri segmenti come la divisione Electronics e Display.

