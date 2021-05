Secondo quanto si apprende, sembra che LG Display voglia aumentare la sua capacità di produzione di TV OLED in Cina.

LG Display: un aumento sostanziale per soddisfare la domanda

La divisione dedicata alla realizzazione di schermi del gigante tecnologico sudcoreano LG ha annunciato oggi la propria intenzione di espandere la capacità di produzione della sua fabbrica TV OLED a Guangzhou, in Cina, così da soddisfare la crescente domanda di pannelli TV OLED.

TheElec ha riportato il rapporto e ha suggerito che la fabbrica da 60.000 substrati al mese sarà presto ampliata a 90.000 substrati al mese prima del mese luglio 2021. I dettagli dell’espansione, che aumenterà la capacità della fabbrica del 50%, mostrano che ciascuna delle 30.000 linee di capacità in fabbrica verrà ingrandita al fine di arrivare a produrre ulteriori 15.000 unità aggiuntive; le modifiche dovrebbero risultare effettive a partire dalla prima settimana di luglio.

LG non spenderà molte risorse per eseguire l’aggiornamento. Nello specifico, verranno apportati miglioramenti alle apparecchiature del kit di deposizione per consentire un tempo di rotazione più breve. Ciò si combinerà con l’implementazione di un backplane a transistor a film sottile di ossido già installato con capacità di 90.000 ma sottoutilizzato prima d’ora.

L’upgrade della fabbrica darà a LG Display la possibilità di costruire fino a 170.000 substrati al mese, tenendo conto anche il suo stabilimento in Corea del Sud.

La compagnia sudcoreana continua a fare progressi nel settore dei display del suo modello di business. Ha previsto la spedizione di fino a 8 milioni di unità dei suoi pannelli OLED quest’anno, una stima superiore alle sue aspettative per lo scorso anno che erano 4,5 milioni di unità.

Negli ultimi anni LG ha avuto un sacco di fortune in tutte le sue attività. Ciò ha portato all’abbandono di alcune delle sue unità improduttive e all’esternalizzazione di altre. Le mosse avevano lo scopo di arginare la marea di risultati finanziari negativi nel suo bilancio. LG Display è una delle poche realtà che continuano a registrare risultati impressionanti, insieme a prospettive positive negli anni a venire.

