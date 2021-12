LG brevetta un PC con doppio schermo touch: come funziona?

LG ha appena brevettato un innovativo laptop con touch pad su entrambi i lati della tastiera; vediamo insieme come funziona questo meccanismo.

LG: il brevetto di un laptop potentissimo ed innovativo

Un nuovo brevetto per un laptop di LG è apparso sul portale della World Intellectual Property Organisation (WIPO). Il patent sembra essere stato presentato dall'azienda coreana l'8 giugno 2020, ma l'OMPI ha pubblicato soltanto il 24 dicembre 2021.

Individuato per la prima volta da MySmartPrice, il concept laptop è dotato di più display. La tastiera è notevolmente più piccola di quella che troviamo sui PC tradizionali, tuttavia, sono presenti due schermi su entrambe le estremità della tastiera.

I display offrono funzionalità touch e sono in grado di eseguire più attività, secondo quanto rivelato dal deposito di brevetto di LG che recita specificamente:

Questo design è un computer portatile con touch pad funzionali su entrambi i lati della tastiera; mostra i touch pad sul design del soggetto convertiti in un tastierino numerico e un pad funzionale in grado di regolare il volume, la luminosità dello schermo, ecc.; le lettere, i numeri e le icone sui touch pad funzionali e le linee tratteggiate indicano parti dell'articolo che non fanno parte del design rivendicato.

Per semplificare, i touchpad su entrambi i lati della tastiera sembrano essere multifunzionali e quello a destra potrebbe funzionare come trackpad e anche come tastierino numerico mentre quello sinistro potrebbe essere utilizzato per la gestione di diversi controlli, come la regolazione della luminosità e del volume e molto altro ancora. Ci aspettiamo che la funzionalità di questi touch screen sia altamente personalizzabile, così da offrire diverse soluzioni.

Infine, i brevetti mostrano che il laptop disporrà di una cerniera inclinabile che sembra simile al design della cerniera ErgoLift di Asus. Questo tipo di cerniera consente alla parte inferiore del display di sollevare la parte posteriore della macchina quando si apre il coperchio, dando alle prese d'aria nella base più spazio per respirare. Questo ci fa presupporre che il device potrebbe avere un hardware potente.

Poiché i brevetti di design sono stati appena pubblicati, è difficile stimare una tempistica di rilascio del dispositivo. Non sappiamo se la compagnia sta coprendo le basi o se sta davvero lavorando ad un gadget simile; vi faremo sapere.