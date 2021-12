LG DualUp, il primo monitor in 16:8, è UFFICIALE

Il costruttore sudcoreano LG ha appena presentato un nuovo monitor molto paticolare. Si chiama DualUp ed è stato annunciato poche ore or sono. La sua particolarità è rappresentata dal rapporto di aspetto 16:18, molto insolito.

LG DualUp: le caratteristiche

Al giorno d'oggi, stiamo assistendo al lancio sul mercato di nuovi pannelli con un rapporto di aspetto diverso rispetto al tradizionale 16:9. Ad esempio, ci sono schermi in 32: 9 sul mercato. Pensiamo anche al MacBook Pro 2021 di Apple che dispone di un display 14: 9.

LG sta facendo un ulteriore passo avanti e ha lanciato il monitor DualUp con il numero di modello 28Q780. Ci troviamo di fronte al primo display al mondo con un rapporto di aspetto 16:18.

Il monitor in questione non è davvero di forma quadrata ma ha mantenuto una larghezza di 2560 pixel. Mentre i monitor 32: 8 servono a sostituire la configurazione dei due monitor affiancati, questo 16: 18 per LG mira a sostituire due LCD da 2560 x 1440 pixel posizionati uno sopra l'altro, combo che viene spesso utilizzata da creatori e programmatori.

Le specifiche tecniche

Dato che l'azienda non si rivolge a gamers o appassionati di media, non c'è nulla al di sopra della media in termini di display. Viene fornito con una risoluzione dello schermo di 2560 x 2880 pixel, una luminosità di 300 nit e un rapporto di contrasto di 1000: 1.

Inoltre, il monitor viene fornito con la frequenza di aggiornamento standard di 60 Hz e offre un tempo di risposta GtG di 5 ms. Supporta solo il 98% della gamma di colori DCI-P3 e il pannello è dotato anche del supporto per l'HDR10.

Viene fornito con un ingresso DisplayPort, due HDMI e un ingresso USB-C con una porta di alimentazione fino a 96 W. Supporta anche una funzione di visualizzazione divisa verticalmente che consente agli utenti di utilizzarlo con due PC. Infine, è presente anche un hub USB a doppia porta e due speaker da 7 W progettati insieme a MaxxAudio.

Il monitor è montato su un supporto LG Ergo ultra regolabile che può essere fissato saldamente ad una scrivania e permette di regolarne l'altezza, l'inclinazione, la rotazione e persino il perno. La società ha anche rivelato che sarà disponibile nel 2022. Non sappiamo ancora il suo prezzo ufficiale.