LG a lavoro su un tablet con chip Snapdragon e batteria da 7000 mAh

Il prossimo tablet LG, con il nome nome in codice Project Jetta, ha fatto la sua comparsa su un forum sudcoreano. L’azienda tornerebbe dunque ad insistere su un segmento che, in questi anni, è andato incontro ad una sensibile inflessione.

Sulla base delle anticipazioni di cui siamo venuti a conoscenza, il tablet LG dovrebbe fare affidamento su una scheda tecnica interessante pur essendo una valutazione che non tiene conto del possibile prezzo di vendita.

Nuovo tablet LG in arrivo: cosa sappiamo al momento

Il dispositivo sarà alimentato dal chipset Snapdragon 680 di Qualcomm ed avrà a bordo anche una batteria da ben 7.000 mAh. Il tablet LG, con numero di modello LGE 10A30Q, monterà un display da 10,3 pollici ed una configurazione RAM/storage pari a 4 GB/128 GB. Il sistema operativo installato sarà Android 12.

Il lancio di Project Jetta potrebbe essere imminente, poiché il tablet ha già ottenuto la certificazione Wi-Fi Alliance ed è apparso anche su Geekbench. Il processore Qualcomm Snapdragon 680 pone le basi per un tablet LG di fascia alta. Da ricordare infine la presenza di una fotocamera frontale da 5 MP ed una fotocamera posteriore con risoluzione pari ad 8 MP.

