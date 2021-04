Secondo il rispettabile giornalista di Bloomberg Mark Gurman, l’evento “Spring Loaded” di Apple non presenterà nulla di innovativo.

Apple Event: nulla di innovativo all’orizzonte

Il giornalista di Bloomberg afferma di non aspettarsi nulla di “particolarmente innovativo” o “straordinario” dall’evento “Spring Loaded” di Apple la prossima settimana, martedì 20 aprile.

Gurman ha fatto le seguenti osservazioni durante un’intervista rilasciata per Bloomberg Technology, in cui ha ribadito che Apple lancerà un nuovo iPad Pro da 11 pollici e 12,9 pollici, con il modello di fascia alta avente il display mini-LED. Mark afferma che questi nuovi iPad sono solo un “aggiornamento iterativo” della linea iPad, una famiglia di prodotti sempre più vitale per il gigante tecnologico grazie alla crisi sanitaria globale.

L’evento sarà il primo lancio di un prodotto di Apple nel 2021 e le speculazioni su ciò che potrebbe essere annunciato sono a dir poco dilaganti. Uno dei più grandi nuovi prodotti in arrivo attesi da Apple sono i nuovissimi iMac ridisegnati, che Bloomberg ha precedentemente specificato che riceveranno un design in linea con quello del Pro Display XDR e con a bordo il chipset M1.

Non è stato fissato alcun lasso di tempo per il debutto di questi nuovi iMac e Gurman afferma: “Se l’iMac verrà effettivamente lanciato dopo, sarà un grosso problema“. Secondo quanto riferito, Apple si sta anche preparando a lanciare i fantomatici AirTag, un dispositivo di tracciamento circolare simile a una piastrella che può essere collegato a qualsiasi cosa e utilizzato per individuare oggetti come chiavi, borse e altro.

L’evento si svolgerà martedì 20 aprile e sarà trasmesso in live streaming tramite il sito Web di Apple, tramite l’app Apple TV e il canale YouTube di Apple. Partirà alle 10:00 ora del Pacifico (alle ore 19:00 da noi) e, per coloro che non lo potranno guardare in diretta, sappiamo che vi forniremo noi una copertura completa delle novità che verranno presentate nell’evento.

