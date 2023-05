Lettore MP3 Bluetooth con display touch a colori: prezzo INASPETTATO (19€)

Questo lettore MP3 Bluetooth è dotato di ampio display touchscreen a colori. Una memoria interna di ben 64GB e la possibilità di collegare i tuoi auricolari preferiti tramite cavo oppure in wireless. Lo schermo ti consente anche di guardare le tue foto preferite oppure di leggere libri e documenti, come fosse un e-book reader.

Un prodotto molto particolare, che normalmente a un prezzo anche parecchio più elevato. Complici le ottime promozioni Amazon del momento, puoi portarlo a casa a 19€ circa soltanto: spunta il coupon direttamente in pagina e completa il tuo ordine. Fai in fretta, la disponibilità in sconto è incredibilmente limitata.

Un prodotto che ultimamente è nuovamente tornato di moda. Il motivo è semplice: ti permette di avere a disposizione musica e cose da leggere senza portare con te lo smartphone. Di conseguenza, risulta l’ideale mentre fai sport oppure mentre sei in situazioni in cui il tuo device potrebbe rovinarsi (ad esempio in spiaggia).

Con tanto spazio di archiviazione a disposizione, sarà semplice caricare all’interno del device i file che ti interessano. Brani musicali, libri e anche fotografie. Semplicissimo da utilizzare, i controlli touchscreen permettono una gestione ancora più intuitiva. La presenza del Bluetooth consente di collegare gli auricolari assolutamente senza fili mentre la batteria ricaricabile permette di evitare sprechi: non dovrai mai acquistarne di nuove. Interessante la presenza di uno speaker integrato: puoi riprodurre la musica anche senza collegare cuffiette.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo utilissimo prodotto a 19€ circa appena ad Amazon: spunta il coupon direttamente in pagina e prendi adesso il tuo spettacolare lettore MP3 con display touchscreen a mini prezzo. Lo ricevi con spedizioni rapide gratis, offerte dai servizi Prime. Scorte in esaurimento, disponibilità limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.