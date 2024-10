Leroy Merlin regala un set di attrezzi, ma è una truffa phishing

In queste ore diversi utenti hanno segnalato una mail che sembra essere inviata da Leroy Merlin, ma che in realtà è una truffa phishing. Infatti, in questa email viene promessa la vincita di un set di attrezzi Dexter da 108 pezzi a seguito della compilazione di un breve questionario in merito alla propria esperienza con la nota catena di negozi per il fai da te.

Tutto inizia con un messaggio dal tono positivo e gratificante: “Apprezziamo il tuo feedback!“. Poi viene spiegato il motivo di contatto: “Sei stato selezionato come uno dei pochi fortunati per l’opportunità unica di riceverne uno nuovo di zecca: Set di attrezzi Dexter da 108 pezzi!“.

Poi vengono indicate le istruzioni per ottenerlo che in realtà è la vera e propria truffa phishing: “Per richiederlo, rispondi semplicemente ad alcune brevi domande sulla tua esperienza con Leroy Merlin“. Infatti, rispondendo alle domande si vince sempre, nonostante l’utente creda di essere lui il fortunato vincitore.

Truffa phishing Leroy Merlin: perché è così pericolosa

La truffa phishing a tema Leroy Merlin è davvero pericolosa. Infatti, grazie a questo metodo i cybercriminali, per prima cosa, ottengono una grande quantità di dati personali e informazioni sensibili. Questi sono molto utili per realizzare ulteriori truffe come la truffa bancaria quishing svuota conto. Ma non è tutto.

Infatti, i cybercriminali riescono anche a ottenere i dettagli di pagamento della vittima come carte di credito e account di pagamento. Infatti, per ricevere il presunto premio è necessario contribuire al costo delle spese di spedizione che, solitamente, si aggira intorno ai 2€. La somma non è scelta a caso, ma è tenuta bassa per aumentare la possibilità di esito positivo della truffa.

Come difenderti dalle truffe phishing

Come la truffa phishing di Leroy Merlin, così molte altre seguono lo stesso metodo. Quindi è abbastanza facile riconoscerle, se non ci si lascia tentare dalla possibilità di ottenere un regalo. Infatti, quello che solitamente si rivela l’esca migliore è proprio il premio. Più è costoso e famoso e più facile è cadere nella trappola per il destinatario della mail.

Ecco perché è fondamentale non cliccare mai su link presenti in email di dubbia provenienza. Inoltre, è importante non fornire mai i propri dati personali e le proprie informazioni sensibili a siti web sconosciuti o incontrati la prima volta. Infine, per verificare se quella email è una comunicazione credibile è bene confrontare quel dominio con quello ufficiale del brand.