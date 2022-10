Lenovo ThinkPhone: un Motorola Edge 40 Pro sotto mentite spoglie

Oggi scopriamo che Lenovo potrebbe lanciare un device di punta chiamato “ThinkPhone” a breve. Di fatto, potrebbe essere semplicemente il rebrand del Motorola “Bronco” (è il nome in codice del prodotto).

Da un nuovo rapporto appena rivelato sul web, scopriamo interessantissimi dettagli sui piani di Lenovo per il mercato della telefonia mobile. Oltre ad annunciare device con il brand di Motorola e a svelare gaming phone con il suo sub brand Legion, la compagnia cinese potrebbe entrare presto nel settore con nuovi gadget.

Lenovo entrerà di nuovo nel settore della telefonia mobile?

Il prossimo infatti, sarà un terminale di punta chiamato “ThinkPhone” (un nome derivante dai PC premium ThinkPad o ThinkBook) con caratteristiche avanzate e non solo. Si dice che sarà il rebrand del Motorola Bronco, un device prossimo al lancio che avrà un altro moniker commerciale, ovviamente.

Per fare il punto: Lenovo ha acquisito Motorola diversi anni fa e in passato aveva intenzione di fondere le linee. Tuttavia, siccome i prodotti Moto e Edge sono popolarissimi, ha desistito e ha mantenuto Motorola come marchio separato. Di conseguenza, l’azienda si è buttata nel mondo dei PC come device potentissimi e di alto profilo. Da un nuovo rapporto scopriamo che Motorola Bronco potrebbe arrivare anche con il marchio “Lenovo”.

Oggi, grazie ad un rapporto di 91mobiles, scopriamo che il telefono è stato avvistato con il numero di modello XT-2309, una variante del Motorola Bronco prossimo al debutto. “Bronco” è il nome in codice della prossima ammiraglia Edge 40 Pro, conosciuta anche come X40 Pro nel mercato cinese.

Dovremmo vedere un processore Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca, un pannello FullHD+ con refresh rate di 165 Hz, main camere da 50 Megapixel, selfiecam da 16 mpx e non solo. Arriverà quindi sia ThinkPhone che Edge 40 Pro? Staremo a vedere. Se desiderate un PC premium di Lenovo, vi consigliamo l’ottimo IdeaPad 3 a soli 499,00€.

