Motorola Moto X40 con Snapdragon 8 Gen 2: nuovi dettaglio sul debutto

In queste ore apprendiamo che il futuro flagship di Motorola, il Moto X40 avente a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 potrebbe arrivare entro la fine dell’anno corrente. Ma cosa sappiamo di lui? Vediamo di fare il punto in questo articolo completo.

Torniamo indietro nel tempo, precisamente a dicembre 2021. Lo scorso anno infatti, la compagnia americana di proprietà di Lenovo ha svelato il Moto X30 subito dopo il debutto del SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. È stato il primo flagship con tale piattaforma ad arrivare sul mercato (cinese). In Europa è stato annunciato solo dopo un po’ di mesi e con un moniker differente. Ora si scopre che la socieetà sta lavorando al successore di questa famosa ammiraglia che, a proposito, trovate in sconto su Amazon a soli 707,90€.

Motorola Moto X40 Pro: cosa sappiamo?

Il dispositivo ha fatto capolino presso il portale cinese 3C in queste ore e adesso, grazie ai dettagli forniti da un noto tipster in Cina, scopriamo quali saranno le specifiche chiave del device.

Innanzitutto segnaliamo che l’insider del web Digital Chat Station ha appena comunicato che l’ammiraglia avrà uno schermo FullHD+ e che disporrà di un processore Qualcomm non ancora annunciato. È lecito ipotizzare che si tratterà dello Snapdragon 8 Gen 2 prossimo al debutto. La fotocamera principale tuttavia, non sarà “ultra”; sarà limitata a 50 Mpx. Potrebbe avere un prezzo basso e potrebbe essere uno dei top di gamma più economici del mercato. Fra le altre cose scopriamo che dispone del numero di modello XT2301-5 e godrà del supporto alla ricarica rapida da 68W. Da noi giungerà non prima di inizio 2023 con il moniker globale “Moto Edge 40 Pro“. Ovviamente non ci sono informazioni ufficiali in merito, quindi vi invitiamo a prendere le indiscrezioni con “un pizzico di sale”.

Giusto come “remind me”, il Moto X30 ha uno schermo OLED da 6,7 pollici FullHD+ con refresh rate da 144 Hz. Sotto la scocca c’è il processore Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Su Amazon, come detto, lo trovate a 707,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.