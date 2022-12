Lenovo ThinkPhone si mostra online: dove lo abbiamo già visto?

In queste ore sono emersi i primi render ufficiali relativi al nuovissimo flagship Lenovo ThinkPhone; sarà uno smartphone di fascia alta, con evidenti richiami ai prodotti del marchio cinese ma con un’estetica che ci ricorda molto quella di un altro smartphone.

Dopo aver osato nel mondo della telefonia mobile con il marchio Motorola (acquisito diversi anni fa), adesso Lenovo ha deciso di integrare la linea ThinkPad (o meglio, alcune delle caratteristiche dei suoi laptop) entrando a pieno diritto nel settore e sfidando i telefoni del suo sub brand, oltre che i competitor di tutto il mondo. Stando a quanto dichiarato da Evan Glass poi, si dice che il dispositivo sarà un gadget di fascia alta e potrebbe essere il fratello (gemello) di Motorola Moto X40 appena presentato.

Lenovo ThinkPhone: il primo flagship “non gaming” arriverà nel 2023

Sì lo sappiamo: qualcuno di voi potrebbe dire: “Ma Lenovo presentava già smartphone con il marchio Legion ed erano prodotti da gaming!” e avrebbe anche ragione. Il ThinkPhone invece sarà un device tutto nuovo (almeno per la compagnia) visto che entrerà nella fascia delle ammiraglie sfidando Xiaomi 13, OnePlus 11 e non solo.

Ora, grazie ad una serie di rendering di marketing trapelati in rete, lo smartphone si è appena mostrato; parliamo di un device con tre fotocamere posteriori incastonate in un modulo quadrato che richiama quello del Moto X40, ma c’è una back cover molto bella che ci ricorda i computer dell’azienda, con un tastino rosso al seguito. Lo schermo vediamo essere piatto e la selfiecam dovrebbe essere incastonata nel foro in alto. Il fingerprint poi, sarà in-display.

Lo schermo a proposito, dovrebbe essere AMOLED o OLED e non IPS, con risoluzione FullHD e la selfiecam invece dovrebbe essere da 13 Mega. Non mancherà un modulo RAM da 12 GB, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (o Snapdragon 8+ Gen 1, come suggerito da qualche tipster), una main camera da 50 Mpx, un’ultrawide da 13 Mpx e un sensore aggiuntivo da 2 Mpx.

Quando verrà svelato? Ad oggi non c’è una data precisa, anche se il debutto sembra essere previsto per il 2023, verosimilmente nel primo trimestre dell’anno.

