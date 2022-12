Motorola Moto X40: UFFICIALE il nuovo flagship dell'azienda

Ci siamo: dopo numerose indiscrezioni, dopo tantissimi leak e poster promozionali, finalmente Motorola ha tolto i veli al meraviglioso flagship next-gen. Si chiama Moto X40 ed è stato annunciato – per il momento – solo in Cina. È un’ammiraglia incredibile, dotata di processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, schermo risoluto con ben 165 Hz di refresh rate e non solo.

Come detto, il device debutta ora nel mercato locale interno di Lenovo; è l’erede del Moto X30 annunciato lo scorso anno e presenta caratteristiche di fascia altissima. Molte features sono già state spoilerate della compagnie in questi giorni ma adesso finalmente possiamo dare un’occhiata al telefono in tutto il suo splendore. Ricordiamo che il suddetto dispositivo compete con lo Xiaomi 13, il Vivo X90 e l’iQOO 11, ma è pronto a porgere il guanto di sfida anche alle ammiraglie future.

Motorola Moto X40: le caratteristiche

Partiamo dalla disamina dello schermo: il nuovo Motorola Moto X40 presenta un display AMOLED curvo con 6,7 pollici avente una risoluzione FullHD+, refresh rate da 165 Hz e non solo. Il foro per la selfiecam è posto al centro del pannello con bordi curvi.

Non dimentichiamo il supporto ai colori a 10 bit, all’HDR e il fingerprint integrato. Esteticamente il telefono presenta un modulo fotografico di forma rettangolare con tre ottiche all’interno:

c’è un sensore principale da 50 Mega con OIS;

un’ultrawide da 50 Mega;

un teleobiettivo da 12 Mpx.

La selfiecam è da 12 Mpx e îl telefono gira video in 4K HDR e c’è anche una sorta di modalità azione per realizzare clip super stabili. Presente la certificazione IP68 e gli speaker con supporto audio by Dolby Atmos.

Sotto il cofano, il device è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2 con 16 GB di RAM LPDDR5x e memorie interne UFS 4.0 fino a 512 GB. La batteria + da 4600 mAh con ricarica cablata da 125W, wireless da 15W e c’è Android 13 con skin MyUI 5.0. Concludiamo citando il Dual SIM, il 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.3, l’NFC e non solo. Viene venduto in due colorazioni: Smoky Black e Tourmarine Blue e i prezzi partono da 3399 RMB, ovvero 487 dollari. Attendiamo il debutto europeo e internazionale previsto per i prossimi mesi.

