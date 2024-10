Lenovo ThinkCentre All-in-One: solo 379€ per una postazione home office completa

Solo 379€ per avere una postazione home-office pressoché completa. E’ questa l’ottima premessa dell’offerta di Amazon dedicata al Lenovo ThinkCentre TIO24 Gen3, uno straordinario PC All-In-One progettato per chi desidera un sistema compatto e modulare. Il computer è ricondizionato con garanzia Amazon: è pressoché pari al nuovo, ma lo paghi un prezzo clamorosamente competitivo. Il pacchetto include anche l’abbonamento a Microsoft Office.

Questo modello da 24 pollici Full HD (1920×1080) offre un display IPS con 250 nits di luminosità e un angolo di visione di 178°, il che lo rende perfetto per lavorare comodamente da diverse prospettive. È dotato di una webcam integrata da 1080p con microfono, altoparlanti stereo da 2W e supporto per il montaggio VESA, offrendo una configurazione flessibile.

Il cuore di questo dispositivo è un processore Intel Core i5-8500T, una CPU a sei core ottimizzata per l’efficienza energetica e capace di garantire ottime prestazioni per il multitasking quotidiano. Abbinato a 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, il sistema è fluido e pronto a gestire carichi di lavoro intensivi.

Fin dal primo avvio, troverai preinstallato Windows 11 Pro, l’ultimo sistema operativo di Microsoft. Inoltre, come anticipato viene fornito con Microsoft Office 2021 Professional, offrendo una suite completa per la produttività. Il modello ricondizionato viene fornito con una garanzia di 36 mesi​: per qualsiasi problema, interviene Amazon. Serve aggiungere altro? A soli 379€ è un’occasione che non puoi assolutamente farti scappare: acquistalo subito al miglior prezzo possibile.