Lenovo Tab P12 in offerta al prezzo minimo storico: display 3K e audio Dolby Atmos

Il Lenovo Tab P12 è attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 18%, portando il prezzo a 369 euro rispetto al prezzo originale di 449 euro. Grandi prestazioni ad un prezzo sfacciatamente competitivo: è lui il tablet su cui puntare oggi.

Il tablet è dotato di un display 3K da 12,7 pollici con una risoluzione di 2944 x 1840 pixel, che offre immagini nitide e colori vivaci. Il display è eccellente, con ottime performance adatte allo streaming video e alla lettura, grazie anche alla sua finitura opaca che riduce i riflessi e rende l’esperienza di scrittura e disegno più naturale. L’unico neo? Una luminosità massima non strabiliante: si ferma a 400 nits.

Sotto il cofano, il Lenovo Tab P12 monta un processore MediaTek Dimensity 7050, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Questo set di specifiche garantisce ottime prestazioni, anche con le app più esigenti.

La batteria da 10.200 mAh offre fino a 10 ore di autonomia in uso continuo, con un supporto alla ricarica rapida da 30W, permettendo di ricaricare completamente il dispositivo in circa tre ore. Il tablet è inoltre dotato di un set di quattro altoparlanti JBL con supporto Dolby Atmos, che assicurano un suono potente e di qualità.

Per quanto riguarda il design, il Lenovo Tab P12 è sottile e relativamente leggero, con un peso di circa 610 grammi, che lo rende facilmente trasportabile. È equipaggiato con una fotocamera posteriore da 8 MP e una anteriore da 13 MP, che, pur non essendo eccezionali, risultano sufficienti per videoconferenze e scatti occasionali. Non farti scappare questa occasione, il prezzo del Lenovo Tab P12 è crollato al minimo storico. Acquistalo subito per risparmiare!