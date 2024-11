Lenovo Tab P12 con display gigante da 12,7" e Pen Plus inclusa (minimo storico)

Devi acquistare un tablet e vorresti qualcosa di non esageratamente costoso ma performante? Se pensi che non puoi trovare il giusto compromesso allora dai un’occhiata a questa occasione e ricrediti. In questo momento su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Lenovo Tab P12 da 12,7 pollici a soli 319 euro, invece che 399 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni presente che sul prezzo di partenza c’è uno sconto del 20% che dunque in questo momento ti permette di risparmiare 80 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 63,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo Tab P12 al prezzo più basso ma ancora per poco

Lenovo Tab P12 è un tablet Android di fascia media che oggi potrai avere a un ottimo prezzo. È perfetto per chi ama display generosi. Infatti, grazie ai suoi 12,7 pollici e risoluzione 3K da 2944 x 1840 p riuscirai a goderti immagini spettacolari come se fossi davanti a un computer portatile. Inclusa trovi anche la Lenovo Tab Pen Plus con cui potrai scrivere e disegnare come su un foglio di carta.

Monta il potente processore MediaTek Dimensity 7050 supportato da 8 GB di RAM che garantiscono prestazioni eccellenti e possiede in questa versione 128 GB di memoria interna che potrai espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. La super batteria da 10.200 mAh garantisce una durata incredibile e gode anche di una ricarica veloce. Ha un peso di soli 615 g e uno spessore di appena 6,9 mm risultando quindi straordinariamente maneggevole.

Questo è un treno che sta passando velocissimo e per salire a bordo lo devi essere anche tu. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Lenovo Tab P12 da 12,7 pollici a soli 319 euro, invece che 399 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.