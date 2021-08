I giorni legati all'estate stanno finendo e con il rientro a scuola e in università non puoi fare a meno di convertirti al digitale. Acquistando Lenovo Tab P11 Pro ti porti a casa un dispositivo eccezionale che utilizzi per lavoro e studio senza alcun problema. Su Amazon lo paghi appena €699 grazie al ribasso che ti fa risparmiare subito €100 sul prezzo di listino. Con le spedizioni Prime lo ricevi in appena un giorno a casa tua.

Lenovo Tab P11 Pro: un dispositivo completo di tutto

Sai benissimo che prendere appunti e studiare deve essere intuitivo e soprattutto comodo. Invece di doverti portare dietro libri e quaderni, se acquisti Lenovo Tab P11 Pro non solo viaggi leggero, ma ritrovi tutto in un unico posto per rendere più facili le ripetizioni.

Questo tablet è veramente geniale perché arriva a casa con la Keyboard Pack e la Lenovo Precision Pen 2 per poterlo utilizzare praticamente come vuoi. Se infatti vuoi trasformarlo in un vero e proprio portatile ti basta collegare la tastiera grazie ai suoi agganci magnetici. Se invece vuoi disegnare e prendere appunti, con la penna hai tutto a tua disposizione.

Il display da 11,5 pollici OLED ti offre una visione pressoché perfetta. Con la risoluzione WQXGA non ti fa mancare nulla e puoi sfruttare questo dispositivo anche nel tempo libero, ad esempio per guardarti le tue Serie TV in streaming. Al suo interno trovi un processore Qualcomm che viene abbinato ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria che se vuoi espandi fino a un massimo di 1 TB per non farti mancare proprio nulla. Praticamente potrei salvare tutti i file che vorrai senza avere mai problemi.

Non ci dimentichiamo che sono integrate anche quattro fantastiche fotocamere. Sul retro trovi un sensore principale da 13 megapixel e uno secondario da 5 megapixel. Mentre la fotocamera anteriore è composta da due lenti entrambe da 8 megapixel.

Questo dispositivo, infine, supporta sia la linea WiFi che il 4G LTE.

Acquista subito Lenovo Tab P11 Pro su Amazon a soli €699. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena un giorno grazie le spedizioni Prime. Se invece non sei cliente membro, hai comunque le spedizioni gratuite.

Tablet