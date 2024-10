Lenovo Tab M11 con penna inclusa su Amazon (quasi) al minimo storico

Hai deciso di acquistare un tablet che offra ottime prestazioni ma non vuoi spendere un capitale? Ti assicuro che esiste. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Lenovo Tab M11 con penna inclusa a soli 189 euro, invece che 249 euro. È esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Anche se potresti non vederlo sul prezzo originale c’è uno sconto del 24% che dunque ti permette di risparmiare la bellezza di 60 euro sul totale. E metti le mani su uno dei migliori tablet entry level in circolazione, dotato tra l’altro della splendida penna digitale per scrivere e disegnare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 37,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime.

Lenovo Tab M11: tablet che non delude a mini prezzo

Ovviamente è il prezzo molto basso che fa luccicare gli occhi ma ti assicuro che non sarai deluso. Lenovo Tab M11 è sì pensato per chi non vuole spendere tanto ma presenta delle ottime caratteristiche. Intanto ha un design elegante e pesa solo 465 grammi per uno spessore di appena 7,55. Dunque è anche maneggevole. Ha un display da 11 pollici con tecnologia IPS per un angolo visivo eccellente e non affatica la vista.

In questa versione il potente processore MediaTek Helio G88 viene supportato da 8 GB di RAM che spingono sull’acceleratore. E gode di uno spazio interno di archiviazione da 128 GB espandibili fino a 1 TB con una scheda microSD. Possiede il sistema operativo Android 13 e inclusa trovi la splendida penna digitale per scrivere e disegnare come su un foglio.

Non aspettare troppo perché il tempo scorre. Vai all’istante su Amazon e acquista il tuo Lenovo Tab M11 con penna inclusa a soli 189 euro, invece che 249 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.