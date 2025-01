Lenovo Tab M11 è un ottimo tablet senza spendere un capitale (199€)

Vuoi acquistare un tablet per tuo figlio che va a scuola e non vuoi spendere un’esagerazione? Hai bisogno di un dispositivo che sia performante al giusto prezzo? Allora dai un’occhiata a questa ottima promozione di Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Lenovo Tab M11 a soli 199 euro, invece che 249 euro.

Con lo sconto del 20% avrai un ottimo risparmio e soprattutto un fantastico tablet dalle prestazioni eccellenti. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 39,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo Tab M11 ha un rapporto qualità prezzo super

Non ci sono dubbi, se parliamo di rapporto qualità prezzo sicuramente oggi Lenovo Tab M11 a pochissimi rivali, probabilmente nessuno. Nonostante il suo costo non eccessivo già senza sconto monta l’ottimo processore MediaTek Helio G88 che viene supportato in questa versione da 8 GB di RAM e garantisce prestazioni eccellenti.

Gode di un generoso display da 11 pollici con risoluzione 1920 x 1200 p e pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione con luminosità da 400 Nit. Ha un peso di soli 465 grammi e uno spessore di 7,55 mm per garantire un’eccellente maneggevolezza. Troviamo poi una memoria interna da 128 GB che potrai espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. E non dimentichiamo che inclusa c’è la bellissima S Pen con cui potrai prendere appunti come se lo stessi facendo su un foglio di carta.

Una grandissima promozione dunque da non perdere per nessun motivo al mondo. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Lenovo Tab M11 a soli 199 euro, invece che 249 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.