Lenovo Tab M10 Plus al minimo storico Amazon, adesso è da acquistare

È da un po’ di tempo che stai valutando di acquistare un tablet che soddisfi i tuoi requisiti senza spendere troppi soldi? Allora probabilmente la tua ricerca è finita. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Lenovo Tab M10 Plus a soli 189,89 euro, invece che 249 euro.

Anche se non viene segnalato tieni presente che il prezzo originale è quello che ti ho indicato sopra e quindi adesso c’è uno sconto di oltre 59 euro sul totale. Si tratta del minimo storico e quindi è davvero un’ottima occasione. Potrai avvalerti di un dispositivo eccezionale che garantisce ottime prestazioni. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Lenovo Tab M10 Plus: rapporto qualità prezzo top

Possiamo dire con certezza che in questo momento Lenovo Tab M10 Plus ha un rapporto qualità prezzo insuperabile. Grazie al suo processore Octa-core Snapdragon 680 di Qualcomm, supportato da 4 GB di RAM, è in grado di soddisfare pienamente tutte le tue esigenze. Gode di 128 GB di memoria interna e della tecnologia LTE, 4 altoparlanti con Dolby Atmos per un audio spettacolare e microfono incorporato.

Ha un bellissimo display da 10,61 pollici con pannello IPS per una visione perfetta da qualsiasi angolazione e un’ottima illuminazione. Gode di un design sottile e leggero con un peso di 465 g e uno spessore di 7,45 mm, e dunque risulta estremamente maneggevole. Inoltre possiede una fotocamera anteriore e posteriore da 8 MP per foto e video eccellenti e gode di una batteria bella grande con la ricarica rapida da 20 W.

Insomma un ottimo tablet senza spendere troppi soldi. La soluzione migliore per qualità prezzo. Però devi essere veloce perché a una cifra del genere sparirà in poco tempo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Lenovo Tab M10 Plus a soli 189,89 euro, invece che 249 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.