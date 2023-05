Lenovo Tab M10 Plus: la versione 4/128GB scontata del 30%

Lenovo Tab M10 Plus è uno dei migliori tablet economici sul mercato per quanto riguarda la qualità costruttiva e l’hardware. Oggi lo trovate in offerta su Amazon a soli 194 euro invece di 279 euro. Uno sconto del 30% che fa calare il prezzo di molto rispetto al listino raggiungendo quello che è attualmente il suo minimo storico.

Lenovo Tab M10 Plus: specifiche tecniche di alto livello

Il design lineare e ultra sottile del Lenovo Tab M10 Plus lo rendono un dispositivo che si fa apprezzare esteticamente. Grazie al suo display Full HD con ampiezza di 10,3 pollici, la resa visiva è di alta qualità e immersiva. Il processore montato è un MediaTek Helio P22T (8C, 4x A53 2.3GHz 4x A53 1.8GHz) che viene abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni ottimali e fluide. La seconda è espandibile tramite MicroSD Card fino a 256 GB, FAT 32 e fino ad 1 TB, exFAT.

Il tablet possiede anche due fotocamere: quella posteriore ha una risoluzione di 8 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 5 megapixel. Questo permette all’utilizzatore di partecipare a videoconferenze e scattare foto di buona qualità in tutte le condizioni di luce.

Acquista il tablet Lenovo Tab M10 Plus su Amazon Degna di nota è la batteria da 5000mAh che assicura una durata giornaliera. Il dispositivo, infatti, può offrire fino a 9 ore interrotte di navigazione senza problemi. Tra le altre features sono poi da citare gli altoparlanti calibrati con Dolby Atmos, il riconoscimento facciale e la modalità di utilizzo dedicata ai bambini (Kids Corner). Al momento della ricezione, infine, il tablet monta la versione 9 di Android e supporta sia le connessioni WiFi che LTE 4G. Potete acquistare il Lenovo Tab M10 Plus di seconda generazione su Amazon a soli 194 euro e riceverlo a casa in pochi giorni con le spese di spedizioni gratuite grazie ad Amazon Prime. Disponibile anche la possibilità di pagarlo in comode rate con Cofidis.

