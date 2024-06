Lenovo Tab M10 in super offerta: economico, ma potente e affidabile

Il Lenovo Tab M10 è in assoluto uno dei nostri tablet economici preferiti. Oggi può essere tuo ad un prezzo ancora più conveniente: con lo sconto del 28%, può essere tuo a solamente 129€. Davvero non male!

Il Lenovo Tab M10 presenta un design moderno con una costruzione solida in metallo e plastica, che lo rende resistente ma anche leggero (circa 460 grammi). Lo schermo IPS da 10,1 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel) offre colori vivaci e angoli di visione ampi.

Il tablet è alimentato dal processore MediaTek Helio P22T, che offre prestazioni adeguate per la navigazione web, lo streaming di video e l’uso di app leggere. La configurazione di base include 2GB di RAM e 32GB di storage interno, espandibile tramite microSD.

Il comparto fotografico del Tab M10 include una fotocamera posteriore da 8MP e una frontale da 5MP, sufficienti per videochiamate e foto occasionali. Il tablet dispone anche di altoparlanti stereo ottimizzati per Dolby Atmos, che offrono un suono sorprendentemente buono per la visione di contenuti multimediali.

Il Lenovo Tab M10 è dotato di una batteria da 5000 mAh, che offre un’autonomia adeguata alla maggior parte degli scenari. Nel complesso, un ottimo tablet con un rapporto qualità-prezzo formidabile: non perdere questa offerta e acquistalo subito risparmiando!