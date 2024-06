Lenovo Tab M10 in offerta a soli 143€: il migliore tablet Android sotto i 200€?

Il Lenovo Tab M10 è un tablet di fascia media che offre un buon rapporto qualità-prezzo. Dotato di un display IPS da 10,1 pollici con risoluzione Full HD, offre una qualità visiva nitida e colori accurati. Il pannello è completamente laminato e presenta ampi angoli di visualizzazione, rendendolo adatto per la visione di video e la navigazione web.

A nostro avviso, nella fascia sotto i 200€ di prezzo, il Lenovo Tab M10 è in assoluto una delle opzioni più interessanti. Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo decisamente ghiotto: grazie allo sconto del 20%, lo paghi solo 143€ — con un ottimo risparmio sul suo normale prezzo di listino.

Il Tab M10 è alimentato da un processore MediaTek Helio P22T e supportato da 4GB di RAM, il che lo rende adeguato per le attività quotidiane come lo streaming, la navigazione e i giochi leggeri. Tuttavia, non è indicato per applicazioni o giochi molto esigenti in termini di prestazioni. La memoria interna, da 64GB, è espandibile a piacere usando una scheda MicroSD: avrai tantissimo spazio per salvare film, foto e applicazioni.

Il tablet è dotato di una batteria che può durare fino a 8,5 ore con un utilizzo moderato, e supporta la ricarica tramite porta USB-C. La fotocamera posteriore da 8MP e quella anteriore da 5MP sono di buona qualità, anche se non a livello delle fotocamere che troviamo normalmente sugli smartphone più recenti. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un ottimo prezzo!