Lenovo Tab M10 a soli 130€? Su eBay è tutto possibile!

Lenovo Tab M10 è in offerta su eBay a soli 130,50 euro. Il già basso prezzo di listino di 145 euro scende ulteriormente grazie alla promozione di primavera di eBay. Non dimenticatevi, infatti, di inserire il coupon MARZO23 all’atto del pagamento per applicare lo sconto del 10%. A un prezzo del genere non potete assolutamente farvelo scappare!

Lenovo Tab M10: caratteristiche principali

A prima vista spicca subito il suo display FHD da 10,3 pollici che garantisce una visione dei contenuti immersiva. Le cornici abbastanza sottili amplificano la resa finale rendendo l’esperienza coinvolgente. Il processore octa-core assicura un funzionamento rapido e fluido, mentre il Wi-Fi 5 (802.11ac) consente una connessione veloce ed efficiente. Circondatevi di un audio potente durante l’ascolto musicale e la visione di film, spettacoli e video grazie ai suoi due altoparlanti anteriori e di Dolby Audio, per un’esperienza sonora incredibile.

La capacità della memoria interna è di 64 GB mentre la RAM è da 4 GB. Non mancano, poi, una fotocamera posteriore da 8 MP e una anteriore da 5 MP. Il tutto ottimamente gestito dal sistema operativo Android 11. Insomma, solo per oggi il tablet Lenovo Tab M10 FHD è acquistabile su eBay a soli 130,50 euro. Non dimenticatevi di inserire il coupon sconto MARZO23 all’atto del pagamento per beneficiare dello sconto del 10%. Le consegne sono rapide e sicure grazie al venditore che ha il 99,9% di feedback positivi su quasi 1000 recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.