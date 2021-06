Il Lenovo Smart Clock è stato annunciato nel 2019, precisamente durante il CES di due anni fa. Lo scorso agosto, è stato lanciato un erede più economico denominato Lenovo Smart Clock Essential. Ora, un successore chiamato Lenovo Smart Clock 2 è apparso sul sito Web statunitense del produttore e offre un nuovo design e funzionalità aggiuntive.

Lenovo Smart Clock 2: le caratteristiche tecniche

Sapevamo che un successore sarebbe arrivato all'inizio di questo mese quando l'abbiamo individuato sul sito Web di Bluetooth SIG. Ora che è qui, siamo piuttosto contenti: non è solo una sveglia intelligente che funge anche da smart speaker, ma vanta un nuovo design, ed è disponibile in più colorazioni.

Il Lenovo Smart Clock 2 è più alto ora, poiché è stata aggiunta una base più spessa. Il display è ancora angolato e il corpo è avvolto in un tessuto soft-touch disponibile in grigio, nero e blu. Ci sono due pulsanti in alto per il controllo del volume e in basso c'è un jack di alimentazione e un interruttore di disattivazione del microfono. Sfortunatamente, non c'è più una porta USB-A sul retro per caricare i tuoi dispositivi.

Lenovo ha deciso di guadagnare di più spostando quella porta USB su un dock di ricarica wireless opzionale per Smart Clock 2. Ciò significa che, se desiderate comunque utilizzare l'orologio per caricare il dispositivo, bisognerà sborsare soldi extra. Il dock ha anche un pad di ricarica wireless con una potenza massima di 10 W e si collega all'orologio intelligente tramite pin pogo.

Il Lenovo Smart Clock 2 ha ancora un pannello touchscreen LCD IPS da 4 “ma la risoluzione non è stata dichiarata. Ci sono 1 GB di RAM, un processore MediaTek MT8167S e 8 GB di spazio di archiviazione integrato. Come abbiamo detto sopra, il nuovo orologio intelligente è più grande e Lenovo ha sfruttato quello spazio extra con l'aggiunta di un altoparlante da 3 W extra per i suoni stereo.

Smart Clock 2 si connette tramite Wi-Fi a 2,4 GHz. Ha anche Bluetooth 4.2, un sensore di luce e un accelerometro. Le dimensioni sono indicate come 93,30 mm x 113,48 mm x 71,33 mm mentre il peso è di 298 grammi.

La compagnia cinese deve ancora annunciare un prezzo per lo Smart Clock 2 e per il dock di ricarica. Non sappiamo dove e quando verrà rilasciato sul mercato; speriamo possa arrivare anche in Europa.

Proprio come l'originale, si ha l'Assistente Google integrato per controllare i propri dispositivi domestici intelligenti, porre domande, ascoltare podcast, impostare promemoria e altro ancora direttamente con l'ausilio della voce.

