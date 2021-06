Lenovo Smart Clock 2 ha appena ottenuto la certificazione Bluetooth SIG; a quanto pare il dispositivo del colosso cinese è prossimo al debutto su scala mondiale.

Lenovo: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smart speaker

Nel 2019, Lenovo ha lanciato un orologio intelligente che funge anche da speaker smart alimentato da Google Assistant. Ha seguito una versione più economica chiamata Smart Clock Essential. Quest'anno potremmo ottenere un successore del modello di prima generazione e, da una pagina di certificazione Bluetooth, sappiamo che arriverà con il moniker Lenovo Smart Clock 2.

Il Lenovo Smart Clock 2 è stato certificato poche settimane fa; ha il numero di modello CD-24502F e si collega tramite Bluetooth 5.1. La descrizione dice che si tratta di uno speaker Bluetooth AI, il che significa che manterrà le medesime features viste sul predecessore.

L'originale è stato lanciato con un touchscreen a colori HD + da 4 pollici em anche se non ci aspettiamo che il successore sia più grande per un dispositivo da comodino, non escludiamo la possibilità che ciò possa accadere. Sicuramente troveremo un altoparlante migliore, un upgrade di quello da 3 W visto nel modello 2019.

Il Lenovo Smart Clock 2 dovrebbe avere Google Assistant integrato in modo che gli utenti possano impostare allarmi, timer e promemoria con il comando Hey Google o Okay Google. Dovrebbe anche essere in grado di controllare i dispositivi IoT supportati come lampadine intelligenti, termostati e telecamere.

Il modello di prima generazione è stato lanciato per $ 80 e sarà un miracolo se il successore avrà un prezzo inferiore.

