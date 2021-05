Lenovo Group ha appena presentato i suoi dati finanziari relativi all'intero anno per l'anno fiscale 2020/2021 e ha mostrato alcune prestazioni impressionanti. Il gruppo ha ottenuto ottimi guadagni nel quarto trimestre e ha raggiunto un traguardo di oltre 60 miliardi di dollari di ricavi per l'anno fiscale. I profitti hanno anche mostrato livelli da record, il che indica che il marchio Lenovo è sulla giusta strada nel suo sviluppo.

Lenovo: guadagni spaziali nell'ultimo periodo

Indici di crescita eccezionali sono stati registrati in tutte le attività del gruppo e riflettono tutte una solida prospettiva per l'azienda. Questi risultati sono indicativi anche di resilienza, coerenza e capacità di generare sostenibilità. Il Gruppo Lenovo continua ad espandere il proprio raggio d'azione attraverso la diversificazione in aree di forti competenze, che potrebbero aver prodotto risultati finanziari impressionanti e da record.

La strategia aziendale dell'azienda si chiama “3S”, e denota una preferenza per le applicazioni e la tecnologia intelligenti nell'Internet delle cose, nelle infrastrutture e nelle soluzioni. L'azienda spera di continuare a sostenere le sue ottime prestazioni, andando avanti ed esplorerà le opportunità di crescita create dalle tendenze nel mercato tecnologico.

Uno sguardo ravvicinato ai numeri dei dati finanziari mostra un aumento del 48% delle entrate maturate dal gruppo con ben 15,6 miliardi di dollari. È stato osservato un massiccio aumento del 392% degli utili al lordo delle imposte insieme a un altro aumento del 512% degli utili al netto delle imposte, che è un record, tra l'altro.

I risultati finanziari mostrano che Lenovo ha ottenuto risultati eccellenti in base a diversi indicatori di performance e si prevede che i suoi azionisti raccolgano abbondanti ritorni sui loro investimenti nel corso dell'anno corrente. Nello specifico, gli azionisti di Lenovo riceveranno un dividendo di $ 0,0309 per azione per l'anno fiscale 2020/2021.

Secondo il presidente e amministratore delegato di Lenovo, Yuanging Yang, nell'ultimo trimestre dell'anno fiscale la società ha ottenuto le migliori prestazioni di sempre in quasi un decennio. Ha raggiunto un traguardo di 60 miliardi di dollari di entrate grazie a una forte attenzione alle competenze chiave dell'azienda.

Il modello di crescita ha mostrato contributi significativi da vari segmenti del gruppo, inclusi laptop, tablet, dati, servizi cloud e smartphone, tra gli altri. Ha inoltre mostrato una crescente presenza globale di Lenovo, con solide prestazioni osservate in Europa, Nord America e Asia Pacifico.

