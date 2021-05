I nuovi tablet Lenovo arriveranno il 25 maggio. I dispositivi smart che sarebbero dovuti arrivare con un evento dedicato il mese scorso, ora sappiamo che approderanno sul mercato (cinese) a breve. Di fatto, è stata condivisa dalla compagnia stessa, una data di lancio ufficiale.

Lenovo: cosa sappiamo sui nuovi tablet?

Un poster ufficiale rilasciato dal produttore ha rivelato che l'azienda terrà un evento di lancio il 25 maggio in Cina e dall'immagine, siamo abbastanza sicuri che annuncerà i suoi nuovi tablet in quella giornata. Sembra anche che avremo anche un nuovo laptop da gioco facente parte della line-up Legion.

Lenovo dovrebbe lanciare Xiaoxin Pad Pro 2021, un tablet di punta alimentato dal processore Snapdragon 870, lo Xiaoxin Pad Plus, un tablet di fascia media con un processore Snapdragon 750G sotto il cofano e lo YOGA Pad Pro, un tablet che può essere utilizzato come display secondario per un dispositivo connesso.

Il produttore ha spoilerato tutti e tre i dispositivi da settimane ormai. Ad esempio, nei suoi post più recenti su Weibo, ha confermato che il modello top di gamma eseguirà Android 11 e avrà funzionalità software progettate per la produttività. La compagnia ha anche pubblicato video che mostrano le prestazioni di gioco del tablet. Nella clip viene mostrato il popolare gioco cinese Genshin Impact che funziona senza problemi in esecuzione sul tablet mentre in un altro l'utente sta giocando a King of Glory.

Il Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 avrà un display OLED con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una risoluzione di 2560 x 1600. Avrà anche HDR10, Dolby Vision e quattro altoparlanti. Il poster sopra dichiara che il dispositivo supporterà uno stilo ma non sappiamo se ne verrà fornita in confezione o se gli acquirenti dovranno acquistarla separatamente.

Non si sa nulla per ora circa la commercializzazione sul suolo europeo.

