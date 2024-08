Lenovo notebook con Intel i5 e 24 GB di RAM: solo 582€ su Amazon, anche a rate

Il Lenovo notebook in offerta su Amazon a 582,13€ è un dispositivo estremamente versatile e potente, perfetto per chi cerca prestazioni elevate in un formato portatile. Questo modello è equipaggiato con un processore Intel Core i5 di 13ª generazione, specificamente il 13420H, che offre un ottimo bilanciamento tra efficienza energetica e potenza di calcolo. Grazie ai suoi 8 core, è in grado di gestire facilmente il multitasking e le applicazioni più esigenti.

Il notebook dispone di 24 GB di RAM, che assicura una fluidità eccezionale durante l’utilizzo di software pesanti o durante la navigazione con molte schede aperte. Lo spazio di archiviazione è un altro punto di forza, con un SSD NVMe da 256 GB per una velocità di lettura e scrittura rapidissima, affiancato da un SSD aggiuntivo da 1 TB che fornisce tutto lo spazio necessario per archiviare documenti, foto, video e programmi.

Il display Full HD da 15,6 pollici garantisce una buona qualità visiva, ideale sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Il notebook è pronto all’uso con Windows 11 Pro preinstallato, offrendo un’esperienza d’uso moderna e sicura. Inoltre, è dotato di una vasta gamma di porte, tra cui USB-C, che assicura una connettività versatile con altri dispositivi.

A questo prezzo, è decisamente un’opzione interessante che ti suggeriamo vivamente di non farti scappare: approfitta subito dell’offerta e acquistalo a soli 582€.