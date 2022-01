Lenovo Legion Y90: questa novità sarà un'esclusiva

Lenovo svela i nuovi pulsanti da gioco trigger che verranno inseriti sul futuro Legion Y90, il gaming phone che tutti noi attendiamo con ansia. La compagnia cinese ha infatti ha appena mostrato un nuovo accessorio di gioco sul suo account Weibo ufficiale (il noto sito web di microblogging cinese). Sappiamo che la società si sta preparando per il debutto del suddetto flagship. Facciamo il punto su cosa abbiamo scoperto.

Lenovo Legion Y90: ci saranno pulsanti trigger

Unitamente al device, l'OEM cinese rilascerà i nuovi pulsanti trigger per il gioco mobile. Per chi non lo sapesse, il Legion Y90 è uno smartphone da gioco prossimo al debutto. Con titoli snapper come Peace Elite e PUBG Mobile molto popolari sul mercato, i pulsanti trigger sono diventati la norma nel settore dei gaming phone. Hanno una durata di 3 milioni di click e utilizzano un design metallico. Il produttore cinese di smartphone ha costruito dei nuovi tasti che imitano la sensazione di un mouse da gioco, elemento molto popolare nei giochi per PC.

Con il lancio del Legion Y90 dietro l'angolo, il teaser suggerisce che questo accessorio (venduto separatamente?) supporterà il device Y90 e verrà lanciato insieme ad esso. Parlando dello smartphone stesso, questo sfoggerà un pannello AMOLED E4 da 6,92 pollici che offre una risoluzione Full HD+, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 720 Hz. Dovrebbe anche essere dotato dell'ultimo e più grande chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Un aspetto notevole del dispositivo è la ventola di raffreddamento ad aria attiva, quindi è chiaro che l'azienda si stia concentrata sul fornire la migliore esperienza di gioco. Quindi, non sorprende che il marchio stia realizzando anche accessori da gaming senza eguali per il dispositivo.