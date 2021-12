Lenovo lavora a un nuovo tablet da gaming: ecco le foto

Un executive di Lenovo ha pubblicato due foto su un tablet da gaming della serie Legion, com'è possibile osservare dalle immagini presenti nel nostro articolo. Sebbene le informazioni siano piuttosto scarse – l'executive che ha pubblicato le foto su Weibo non ha rilasciato ulteriori informazioni -, sembra che l'azienda sia intenzionata a posizionarlo all'interno del portfolio di prodotti Legion e quindi legato profondamente al mondo del gaming.

Lenovo lavora a un tablet da gaming Legion

Oltre al brand “Legion" sulla porzione anteriore del telaio, è ben visibile una lavorazione con un pannello edge-to-edge con due sottili cornici lungo i lati corti per dare modo all'utente di impugnarlo in modalità landscape senza creare interferenze con il display touch. Dalle prime informazioni e dalle valutazioni iniziali, sembra che il device monti un display con una diagonale di circa 8 pollici possibilmente accompagnato dal supporto ad alte frequenze di aggiornamento – dai 120 Hz a salire.

Risulta molto interessante l'assenza di qualsivoglia tasto fisico pensato per il gaming – che Lenovo stia sviluppando anche una serie di accessori compreso nuovi pad? -, e in molti scommettono che l'ipotetico Lenovo Legion Pad possa fare affidamento alle ultime trovate in ambito hardware con RAM LPDDR5, spazio di archiviazione UFS 3.1 e il supporto al nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Per il momento non ci sono ulteriori informazioni sul tablet da gaming di Lenovo, ma avremo certamente modo di ritornare a parlarne nel corso dei prossimi giorni.