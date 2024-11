Lenovo IdeaPad Slim 3, offerta top: grandi prestazioni a meno di 500€

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook da 15,6 pollici progettato per offrire un equilibrio tra prestazioni e portabilità, ideale per studenti e professionisti. Attualmente disponibile su Amazon Italia al prezzo scontato di 499€, con una riduzione del 29% rispetto al prezzo originale.

Questo laptop è equipaggiato con un processore Intel Core i5-12450H, che garantisce prestazioni solide per le attività quotidiane e il multitasking. La memoria RAM da 16GB e l’SSD da 512GB fanno il resto, assicurando velocità di accesso ai dati, tempi fulminii nell’esecuzione delle app e ampio spazio di archiviazione per documenti, applicazioni e file multimediali.

Il display Full HD (1920×1080) da 15,6 pollici offre immagini nitide e dettagliate, migliorando l’esperienza visiva durante la navigazione web, la visione di video e l’utilizzo di software professionali. La grafica integrata è adeguata per gestire applicazioni standard e contenuti multimediali.

Il design sottile e leggero, con finitura in Arctic Grey, conferisce al notebook un aspetto moderno ed elegante. La connettività WiFi 6 garantisce una connessione internet veloce e stabile, mentre il sistema operativo Windows 11 Home offre un’interfaccia utente aggiornata e funzionalità avanzate per migliorare la produttività.

Tutti ottimi motivi per non farsi assolutamente scappare questa offerta: non perdere altro tempo e acquistalo subito per averlo a meno di 500€!