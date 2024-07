Lenovo IdeaPad Gaming 3: sconto FOLLE di 800 euro (-44%)

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è l’opportunità perfetta per gli appassionati di gaming che cercano un laptop potente e affidabile. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto assurdo del 44% per un periodo limitato, questo dispositivo combina prestazioni eccezionali con un design accattivante e funzionalità all’avanguardia.

Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 999,00 euro, anziché 1.799,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Lenovo IdeaPad Gaming 3: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Il display da 16″ WQXGA (2560×1600) con pannello IPS a 350 nits e una frequenza di aggiornamento di 165Hz offre immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione. Questa risoluzione avanzata e l’alta frequenza di aggiornamento ti permettono di immergerti completamente nei tuoi videogiochi preferiti. I titoli AAA prenderanno vita con una qualità visiva straordinaria, rendendo ogni sessione di gioco un’esperienza coinvolgente e memorabile.

Sotto il cofano, il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è alimentato da un processore Intel Core i7-12650H, con 10 core (6P + 4E) e 16 thread. Questo chipset offre una combinazione di alte frequenze di clock e bassi consumi energetici, garantendo prestazioni fluide e reattive. Non importa quanto siano intense le tue sessioni di gioco, questo processore ti permette di affrontare qualsiasi sfida senza interruzioni. Inoltre, la batteria di lunga durata, che offre circa 7 ore di autonomia, ti consente di giocare senza preoccupazioni anche quando sei in movimento.

Lo storage SSD da 512 GB assicura che tutti i tuoi file e giochi siano archiviati in modo rapido e sicuro. Con questo spazio di archiviazione, potrai accedere ai tuoi dati senza ritardi e avviare i giochi in un batter d’occhio. La RAM da 16 GB SO-DIMM DDR4-3200 garantisce prestazioni elevate, permettendoti di gestire multitasking, gameplay intensi e applicazioni pesanti con facilità.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6 è il cuore pulsante dell’IdeaPad Gaming 3, offrendo prestazioni di livello superiore e una resa grafica ultra-realistica. Con un Boost Clock di 1425MHz e un TGP di 105W, questa GPU ti permette di godere di grafica notevole e effetti visivi spettacolari.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Il Lenovo IdeaPad Gaming 3 è la scelta ideale per portare la tua esperienza di gioco a un livello superiore. Affrettati e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 999,00 euro, prima che sia troppo tardi.