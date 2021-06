Sottile, pieghevole, elegante, convertibile, eclettico. E come se non bastasse, disponibile ora al miglior prezzo di sempre grazie ad uno sconto del 16% su Amazon. Si tratta del Lenovo IdeaPad Flex 5, un notebook di grandi potenzialità che può facilmente essere adottato in una molteplicità di contesti: scuola, lavoro, intrattenimento, dentro uno zaino per le vacanze o ribaltato rispetto alle cerniere centrali per una serata davanti ad un film in streaming. Solo per poche ore l'IdeaPad Flex 5 viene via con 799 euro invece dei tradizionali 949 euro, quindi 150 euro possono restare in tasca a disposizione di ogni altra necessità. Il miglior prezzo in assoluto degli ultimi mesi, insomma, per un rapporto qualità/prezzo che si fa sicuramente notare, ma soprattutto per un dispositivo davvero in grado di adattarsi a qualunque necessità operativa.

Hai già immaginato come potresti usarlo nelle sue varie configurazioni?

Il laptop convertibile Lenovo si presenta un display FullHD da 14 pollici con 250nits. Sotto la scocca c'è tutta la potenza che può sprigionare il processore AMD Ryzen 7 5700U, accompagnato da 8GB di RAM ed un SSD da 512GB. La connettività in supporto prevede Wifi 6 e Bluetooth 5.0. Il sistema operativo precaricato è Windows 10 Home. Il pennino Lenovo Digital Pen è incluso nella confezione per disegni, appunti e interazioni puntuali “a mano libera”.

A tutto ciò si aggiungono un apposito sistema di sicurezza per la privacy al fianco della webcam, un sistema dolby audio frontale ed un lettore di impronte utile per l'avviamento. Tutto ciò a soli 799 euro, il che configura davvero un'opportunità unica per accedere a questo laptop tuttofare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Lenovo

Elettronica