Lenovo IdeaPad 3 Slim da 15,6", con i5, 16GB di RAM e SSD da 512GB

Hai deciso di acquistare un notebook ma non hai ancora trovato il giusto compromesso e nel frattempo natale si avvicina? Niente paura, ti aiuto segnalandoti questa promozione spettacolare. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Lenovo IdeaPad 3 Slim da 15,6 pollici a soli 484,90 euro, invece che 529,90 euro, inserendo il codice promozionale REGALI24 al momento del pagamento.

Ebbene sì, come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto che ti fa risparmiare altri 45 euro su un prezzo già scontato. Per cui è un’occasione da non perdere. Inoltre c’è la possibilità di acquistare subito e pagare in 3 comode rate da 176,63 euro senza interessi, con Klarna al checkout.

Lenovo IdeaPad 3 Slim è da avere adesso

Se non vuoi spendere un patrimonio e comunque ottenere un notebook di livello allora devi acquistare Lenovo IdeaPad 3 Slim, a lo devi fare adesso, prima che l’offerta scada. Partiamo parlando del suo design, minimal ed elegante, con un display generoso da 15,6 pollici a bassa emissione di luce blu. La tastiera ha una retroilluminazione e i tasti sono silenziosi e precisi.

Monta il potentissimo processore Intel Core i5 di 12a generazione, supportato da ben 16 GB di RAM e con un SSD da 512 GB. La scheda grafica è integrata, una Intel UHD, e troverai installato il sistema operativo Windows 11. Possiede porte USB con interfaccia 3.2 per collegarci diverse periferiche e trasferire file in modo veloce. E gode anche di un ingresso HDMI per collegare un secondo monitor. Ha una webcam integrata con microfono incorporato e connessioni WiFi e Bluetooth.

Fai veloce perché un’occasione del genere non può durare a lungo. Quindi prima che sparisca e il prezzo torni alla normalità vai su eBay che acquista il tuo Lenovo IdeaPad 3 Slim da 15,6 pollici a soli 484,90 euro, invece che 529,90 euro. Ricordati che per averli questo prezzo devi inserire il codice promozionale REGALI24 al momento del pagamento. E lo riceverai a casa tua entro 4 giorni senza costi aggiuntivi.