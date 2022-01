Lenovo è l'azienda leader al mondo nel campo dei PC

Lenovo è in testa nel settore dei computer; intanto, le spedizioni di PC hanno appena raggiunto la quota di 90,3 milioni di unità a livello globale nel quarto trimestre del 2021.

Lenovo: nessuna come lei, prestazioni record

Le spedizioni globali di PC hanno toccato le 90,3 milioni di unità nel quarto trimestre del 2021 e hanno mantenuto una crescita su base annua del 3,1%. Il colosso cinese Lenovo è leader in termini di quota di mercato, vendendo oltre 21,7 milioni di unità nello stesso periodo.

Le previsioni di spedizione per il primo trimestre del 2022 rimangono ottimistiche poiché la domanda rimane forte e la pressione sui componenti dei PC si attenua, anche se a un ritmo lento. Il divario di fornitura per i componenti più importanti come IC di gestione dell'alimentazione, Wi-Fi e IC di interfaccia I/O si è ridotto durante il quarto trimestre dello scorso anno, il che significa che OEM e ODM stanno continuando ad accumulare scorte di componenti chiave per device.

In termini di quota di mercato, la compagnia cinese è in testa con una quota del 24% che, sebbene sia leggermente inferiore rispetto al quarto trimestre del 2020, rappresenta ancora le vendite di unità più elevate con 21,7 milioni nel quarto trimestre del 2021.

HP segue da vicino con una quota del 20,5% e una crescita dell'1% su base annua grazie all'allentamento della crisi dei conduttori. Troviamo poi Dell che registra una crescita del 15% su base annua nello stesso periodo: la sua strategia di prodotto commerciale/premium sembra funzionare.

Apple gode di un successo incredibile grazie alle spedizioni dei suoi laptop con M1 Pro e M1 Max. Guadagna una quota del 7,2%. Il restante contributo alle spedizioni globali di PC nel quarto trimestre del 2021 proviene da marchi come Asus e Acer.